В Мордовии назвали самые распространенные причины ДТП с тяжкими последствиями

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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Самые распространенные причины ДТП с тяжкими последствиями назвал начальник ЦАФП ГИБДД МВД по РМ Павел Южалин. По статистике Госавтоинспекции республики, наиболее распространенным видом нарушения ПДД с тяжкими последствиями является выезд на полосу встречного движения.
Этот вид ДТП стал причиной 24% ДТП, совершенных водителями. В таких авариях погибли 20 человек, то есть более половины от всех погибших. Водители совершают ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения, как в запрещенных местах, так и в разрешенных, не убеждаясь в безопасности этого довольно опасного маневра.
Не оценивается расстояние до движущегося во встречном направлении транспортного средства, не учитываются особенности и техническое состояние своего автомобиля. Этот вид ДТП и обозначенные причины его совершения характерных для автодорог вне населенных пунктов.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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