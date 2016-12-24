В борьбе с экстремизмом и терроризмом должны принимать участие все граждане

У терроризма нет нации, религии и пола. Террористы появляются там, где их меньше всего ждут. Нужно сохранять бдительность, интересоваться у детей, о чем они разговаривают в школе, какие люди их окружают.

Ведь по статистике большему влиянию со стороны экстремистских сообществ подвержена молодежь. Об этом говорили участники пресс-конференции по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Сотрудник пресс-службы УФСБ России по Республике Мордовия Екатерина Кондратьева озвучила статистику экстремистских преступлений в Мордовии: «За 9 месяцев только текущего года следственным отделом УФСБ возбуждено и расследуется 18 уголовных дел по статьям террористического и экстремистского характера. За распространение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности к различным видам наказания привлечены 3 человека. 7 граждан осуждены за совершение преступлений террористического характера».