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Предупредить и обезвредить. На пресс-конференции по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма обсудили проблему распространения незаконного контента.
На пресс-конференции было отмечено: на смену культуре реагирования должна прийти культура предупреждения. Чтобы не допустить трагедию, нужно бороться с ее причинами еще в зародыше. Повышать антитеррористическую осознанность граждан, разговаривать со школьниками и студентами, защищать информационное пространство. В том числе в сети Интернет.
Заместитель заведующего отделом по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Республики Мордовия Светлана Юдина обратила особое внимание на возможности сети Интерент. «Глобальная сеть Интернет является самым популярным средством коммуникации людей. В первую очередь молодых, которая позволяет им виртуально общаться, оперативно обмениваться различной информацией, узнавать новости и т.д. При этом сеть Интернет является также платформой для пропаганды террористических и экстремистских взглядов, призывов к участию в различных деструктивных группах, представляет реальную угрозу для физического и психического подростков и молодежи», - сказала она.
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