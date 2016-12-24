Предупредить и обезвредить. На пресс-конференции по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма обсудили проблему распространения незаконного контента.

На пресс-конференции было отмечено: на смену культуре реагирования должна прийти культура предупреждения. Чтобы не допустить трагедию, нужно бороться с ее причинами еще в зародыше. Повышать антитеррористическую осознанность граждан, разговаривать со школьниками и студентами, защищать информационное пространство. В том числе в сети Интернет.

Заместитель заведующего отделом по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Республики Мордовия Светлана Юдина обратила особое внимание на возможности сети Интерент. «Глобальная сеть Интернет является самым популярным средством коммуникации людей. В первую очередь молодых, которая позволяет им виртуально общаться, оперативно обмениваться различной информацией, узнавать новости и т.д. При этом сеть Интернет является также платформой для пропаганды террористических и экстремистских взглядов, призывов к участию в различных деструктивных группах, представляет реальную угрозу для физического и психического подростков и молодежи», - сказала она.