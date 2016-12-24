С 1 января 2023 года по всей стране заработает единая информационная система «Физическая культура и спорт». В каждом регионе уже работают над созданием своих внутренних систем, а в Мордовии приложением «Мой спорт» уже активно пользуются.

«Мой спорт» - приложение прежде всего для тренеров и родителей воспитанников спортивных школ. Здесь есть журнал посещений и оценок, расписание и планы тренировок. Наставники и родители всегда на связи: мамы и папы с помощью смартфона могут легко контролировать подготовку и успехи своих детей. Есть также возможность добавлять медиа-файлы, к примеру, видео-инструкции отдельных упражнений, чтобы ребята занимались самостоятельно дома. Такая цифровизация тренировочного процесса позволила избавиться от бумажной волокиты.

К системе уже подключены все 15 спортивных школ олимпийского резерва, работающих в Мордовии. Но этим не ограничится. В приложение добавится карта спортивных объектов. Любители здорового образа жизни смогут узнать, где и когда можно позаниматься любимыми видами спорта, здесь же будет информация обо всех услугах и возможностях каждого спортивного учреждения. Родители, которые хотят записать своего ребенка в секцию, смогут узнать о всех направлениях подготовки, а также убедиться в квалификации тренеров. Здесь же будет вся контактная информация. Добавят и упрощенную форму онлайн-записи будущего воспитанника на первые занятия.

С муниципальными спортивными школами, так называемыми ДЮСШ, все немного иначе. Чтобы записать ребенка туда, можно воспользоваться сертификатом дополнительного образования. Сделать это можно на госуслугах. В разделе «Дети. Образование» нужно выбрать «Запись в кружки и секции», далее выбрать ваш регион, учебный год, с которого начнёт заниматься ребёнок: текущий или следующий. Затем появится перечень кружков и секций, доступных для записи, в описании каждого — список преподавателей. Выберите подходящего и оставьте заявление. Для этого понадобятся данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка. Оформить сертификат можно на детей в возрасте от 5 до 17 лет. Деньги туда ежегодно будет зачислять государство.