Более 900 многодетных семей Зубово-Полянского района получили сертификаты на материнский капитал

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В рамках реализации национального проекта «Демография» в Зубово-Полянском районе 907 семей получили сертификаты на республиканский материнский (семейный) капитал за рождение третьего и последующих детей.
Например, семья Вашлаевых из Зубовой Поляны средства маткапитала, полученного за рождение четвертого ребенка, направила на улучшение жилищных условий.
Отметим, что средства регионального маткапитала можно направить также на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва