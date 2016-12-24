Более 900 многодетных семей Зубово-Полянского района получили сертификаты на материнский капитал

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Зубово-Полянском районе 907 семей получили сертификаты на республиканский материнский (семейный) капитал за рождение третьего и последующих детей.

Например, семья Вашлаевых из Зубовой Поляны средства маткапитала, полученного за рождение четвертого ребенка, направила на улучшение жилищных условий.

Отметим, что средства регионального маткапитала можно направить также на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.