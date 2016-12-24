16 ноября Глава Мордовии обратится с ежегодным Посланием Государственному Собранию РМ

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16 ноября Глава Мордовии Артём Здунов выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию РМ.
Начало в 11:00.
«Вместе с депутатами, руководителями производств, предпринимателями, представителями культуры и образования, общественниками рассмотрим приоритеты развития республики в условиях СВО, санкционного давления со стороны западных стран. Особое внимание уделим экономике и промышленности региона», - сообщил руководитель республики.
Прямая трансляция пройдет на странице «Республики Мордовия» в ВКонтакте и Одноклассниках, в аккаунтах телеграм и ВКонтакте Главы региона.
Также в прямом эфире Послание Главы Мордовии покажут телеканалы «Народное телевидение Мордовии» и «ТелеСеть Мордовии».
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