В Мордовии завершилась расчистка русла реки Мокша

В Ковылкинском и Краснослободском районах Мордовии в порядок привели 17 км русла реки Мокша. Работы велись в рамках национального проекта «Экология» и длились два года. На их реализацию из федерального бюджета было выделено 104 млн рублей.

«Планируем и в дальнейшем расчищать реку Мокшу на других проблемных участках. Необходимую документацию мы подготовили и уже подали заявку в Росводресурсы. Ждем решения и готовы приступить к работам», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин.

Также до конца следующего года в Мордовии в рамках нацпроекта «Экология» приведут в порядок 6 км реки Саранки. Общая стоимость работ составит 58 млн рублей. Участки очистят от ила, скопления которого достигают метровой толщины, камыша, других зарослей, а также мусора и затонувших деревьев. Это позволит значительно улучшить качество воды в Саранке. Подрядная организация приступила к работам в конце августа. До декабря будет расчищено 3 километра.

«Здесь река была в экологически неудовлетворительном состоянии. А сейчас вскрываются родники и питание Саранки восстанавливается. Мы будем работать и зимой, грунты позволяют. Наоборот, даже лучше, когда подмерзнет, потому что местами очень тяжело проходит специальная техника», - рассказал руководитель подрядной организации Данил Слободенко.

Мордовия – один из самых активных регионов-участников федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». К слову, ранее на реках Мокше и Саранке расчистки ранее не проводились.

«Надеемся, что регион продолжит развиваться в этом направлении, и те территории, которые были расчищены, начнут благоустраивать. Все-таки для этого мы и работаем: чтобы улучшить экологические условия жизни вблизи водных объектов, повысить рекреационный потенциал, привлечь молодежь. В Мордовии положительный эффект в конце запланированных мероприятий ощутят 5,5 тысяч жителей», - отметила заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук.