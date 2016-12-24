В Мордовии завершилась расчистка русла реки Мокша

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Ковылкинском и Краснослободском районах Мордовии в порядок привели 17 км русла реки Мокша. Работы велись в рамках национального проекта «Экология» и длились два года. На их реализацию из федерального бюджета было выделено 104 млн рублей.
«Планируем и в дальнейшем расчищать реку Мокшу на других проблемных участках. Необходимую документацию мы подготовили и уже подали заявку в Росводресурсы. Ждем решения и готовы приступить к работам», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин.
Также до конца следующего года в Мордовии в рамках нацпроекта «Экология» приведут в порядок 6 км реки Саранки. Общая стоимость работ составит 58 млн рублей. Участки очистят от ила, скопления которого достигают метровой толщины, камыша, других зарослей, а также мусора и затонувших деревьев. Это позволит значительно улучшить качество воды в Саранке. Подрядная организация приступила к работам в конце августа. До декабря будет расчищено 3 километра.
«Здесь река была в экологически неудовлетворительном состоянии. А сейчас вскрываются родники и питание Саранки восстанавливается. Мы будем работать и зимой, грунты позволяют. Наоборот, даже лучше, когда подмерзнет, потому что местами очень тяжело проходит специальная техника», - рассказал руководитель подрядной организации Данил Слободенко.
Мордовия – один из самых активных регионов-участников федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». К слову, ранее на реках Мокше и Саранке расчистки ранее не проводились.
«Надеемся, что регион продолжит развиваться в этом направлении, и те территории, которые были расчищены, начнут благоустраивать. Все-таки для этого мы и работаем: чтобы улучшить экологические условия жизни вблизи водных объектов, повысить рекреационный потенциал, привлечь молодежь. В Мордовии положительный эффект в конце запланированных мероприятий ощутят 5,5 тысяч жителей», - отметила заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук.
Поделиться в соц. сетях:
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка