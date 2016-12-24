В МГУ им. Н.П. Огарева определили победителей личного рейтинга лагеря студенческого актива «Лидер’22»

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В этом году лагерь студенческого актива «Лидер’22» объединил 80 студентов МГУ им. Н.П. Огарева, и впервые среди них были иностранные студенты из Индии, Узбекистана, Ирака, Таджикистана и Кыргызстана. Лагерь является для вуза традиционным и проводится с 2012 года, по его итогам и выявляются самые амбициозные и талантливые студенты.
Ключевое мероприятие от студенческого совета МГУ им. Н.П. Огарева состоялось с 11 по 13 ноября на базе СК «Орбита». Участниками стали представители студенческих советов всех факультетов и институтов, активисты первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, будущий кадровый резерв общественных организаций университета, прошедший через открытый конкурсный отбор, иностранные студенты, а также ученики лицея МГУ им. Н.П. Огарева.
Концепция лагеря этого года отличалась от предыдущих тем, что за основу были взяты пять «ценностей»: эмпатия, разум, ответственность, воля и визионерство, на которых и были сформированы образовательная, игровая и досуговая части мероприятия.
В рамках кейс-программы лагеря участники решали задачи, важные для университета, предприятий-партнеров и представителей креативного сообщества нашей республики. К образовательной же программе подключились не только преподаватели и сотрудники университета, но и спикеры Всероссийского общества «Знание» - Марина Филимонова и Елена Пенькова. Они провели мастер-классы на темы профилактики эмоционального выгорания и прокрастинации.
По итогам поведения лагеря «Лидер’22» были выявлены победители личного рейтинга: все первые три места забрали студенты института механики и энергетики – Роман Кенчандзе, Данила Агеносов и Никита Демин.
«Выход из зоны комфорта и накатанных практик — классная тема, и в этот раз мы проделали большую работу по обновлению наполнения «Лидера», сделав его гораздо более концептуальным, но в то же время гораздо более открытым не только к изменениям, но и к участникам, которые имеют большие таланты и амбиции, но не оказались в составе студенческого совета своего факультета. Радует широкое представительство иностранных студентов, присутствие ученицы нашего лицея. Ценности «Лидера» — не просто слова, это, на мой взгляд, опорные точки не только программы, но и студента-огаревца, который идет до конца», - поделился своим мнением председатель студенческого совета университета Андрей Чирин, руководитель лагеря «Лидер’22».
Партнерами проекта, предоставившими материальную поддержку, выступили Infomaximum, iDevice, Tele-2 и Агентство инновационного развития Республики Мордовия.
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