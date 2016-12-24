В Саранске пройдет II Всероссийский форум угро-финских народов

Об этом во вторник, 15 ноября, в Москве договорились Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

Мероприятие запланировано на август следующего года. Форум примет более 450 участников из 30 регионов страны, темой для диалога станет «Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы».

Напомним, что первый всероссийский форум прошел в Ижевске в июне минувшего года.

На предстоящем в Мордовии мероприятии обсудят вопросы этнокультурного развития и культурного наследия угро-финских народов России, самые успешные инициативы и практики, позволяющие продвигать языковое многообразие, в том числе – через молодежные проекты по сохранению и развитию этнокультурных традиций.

В рамках Форума пройдет заседание Президиума Ассоциации угро-финских народов РФ, а также всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!».