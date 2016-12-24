В Лямбире построили новую детскую площадку на территории дошкольного учреждения

В июле этого года на Всероссийском Сабантуе Артём Здунов вручил жителям Лямбирского района денежный сертификат. На него было решено построить детскую площадку на территории детского сада №3 в Лямбире. Это учреждение дошкольного образования является самым большим в районе - его посещают более 260 детей.

Теперь в распоряжении детей современная игровая зона – качели, горки, скамейки, песочница и место для командных игр. Всего туда входит 28 сертифицированных элементов.

«Пока игровой комплекс установлен на песчаном основании. Для удобства и безопасности детей весной на площадке будет уложено искусственное покрытие», – сказал глава Лямбирского района Юрий Голов.