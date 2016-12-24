Народный фронт в Мордовии отправил на передовую уже седьмой гуманитарный груз

Представители президентского движения в Республике Мордовия отправили бойцам на передовую очередную партию гуманитарной помощи. В рамках проекта «Всё для победы» ее собрали различные организации и ведомства, бизнес-сообщества и многочисленные жители региона. До окончательно пункта назначения груз сопровождает сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Еремкин.

«В этот раз седьмой гуманитарный груз мы доставим нашим землякам, которые принимают участие в специальной военной операции. В общей сложности мы собрали более 90 коробок. Повезем нашим ребятам генераторы, сварочный аппарат, катушки кабеля, оргтехнику, комплект автомобильных шин – все это непременно им пригодится», - сказал Игорь Еремкин.

В состав гуманитарного груза также вошли необходимые медикаменты, средства гигиены, комплекты термобелья, носки, теплые стельки для обуви и продукты питания с длительным сроком хранения. Кроме того, монахи Свято-Троицкого Чуфаровского мужского монастыря из Ромодановского района передали для бойцов, проходящих лечение в госпиталях Белгорода, 90 литров меда, шиповник и термос.

По инициативе сопредседателя регионального штаба Народного фронта Людмилы Нарбековой Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи для отправки передали коллегам из музея Донецкой народной республики 13 картин мордовских художников, 15 коробок книг по изобразительному искусству, которые предназначены для библиотек Донецка и Мелитополя.

«В ходе совместной акции «Арт-Донбасс» откликнулись известные художники нашей республики и принесли свои лучшие работы. Пусть наша общая помощь будет с большой любовью к России и новым регионам, вошедшим в её состав», - отметила Людмила Нарбекова.

Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114. Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Также можно сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. НО важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для нашего региона.