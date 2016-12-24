В Торбеево завершилось благоустройство набережной Центрального пруда

В Торбеево появилось новое пространство для отдыха на свежем воздухе - здесь благоустроили набережную, расположенную в центральной части городского поселения. Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Было потрачено более 15 миллионов рублей.

Место для благоустройства выбрали сами жители. В прошлом году набережная стала победителем рейтингового голосования по выбору общественного пространства для модернизации.

Вдоль набережной сделали прогулочные зоны с тротуарами, обустроили пирс с местами для отдыха, установили спортивную площадку, детский городок, современные фонари, беседки, скамейки, посадили газон. А зимой замерзающий водоем станет местом для катания на коньках.



«Кроме того, в поселке вдоль набережной на улице Советской появилась асфальтированная дорога протяженностью 530 метров за счет субсидии из фонда капремонта и строительства автомобильных дорог местного значения», - добавил Глава администрации Торбеевского городского поселения Александр Балашов.