В Мордовии определили регионального победителя Всероссийского конкурса УФСИН «Виват, офицеры!»

В Управлении Федеральной службы исполнения наказания по РМ завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», в котором приняли участие два десятка сотрудников ведомства.

Сначала конкурсанты демонстрировали свои силы и умения в физической, огневой, строевой и специальной подготовках. По итогам состязаний 12 сотрудников вышли в финал регионального конкурса.

В финале участники представляли профессию сотрудника УИС художественными средствами: песней, танцем, художественной декламацией, сценической миниатюрой.

Уровень эрудиции, логики и креативности оценивался в импровизированном конкурсе, прошедшем в форме «вопрос-ответ».

В конкурсе талантов офицеры вынесли на суд жюри свои творческие номера.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, победителем регионального этапа конкурса «Виват, офицеры!» стал капитан Владимир Кривоногов – начальник караула отдела охраны исправительной колонии №6. Именно он будет представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе.