В Мордовии определили регионального победителя Всероссийского конкурса УФСИН «Виват, офицеры!»

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В Управлении Федеральной службы исполнения наказания по РМ завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», в котором приняли участие два десятка сотрудников ведомства.
Сначала конкурсанты демонстрировали свои силы и умения в физической, огневой, строевой и специальной подготовках. По итогам состязаний 12 сотрудников вышли в финал регионального конкурса.
В финале участники представляли профессию сотрудника УИС художественными средствами: песней, танцем, художественной декламацией, сценической миниатюрой.
Уровень эрудиции, логики и креативности оценивался в импровизированном конкурсе, прошедшем в форме «вопрос-ответ».
В конкурсе талантов офицеры вынесли на суд жюри свои творческие номера.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, победителем регионального этапа конкурса «Виват, офицеры!» стал капитан Владимир Кривоногов – начальник караула отдела охраны исправительной колонии №6. Именно он будет представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе.
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