В Саранске суд вынес приговор держателям выездного борделя

Шестеро жителей республики выслушали в суде приговор за организацию занятия проституцией и вовлечение в нее молодых девушек. Держатели выездного борделя получили реальные сроки лишения свободы.

По информации МВД по РМ, оперативное наблюдение за участниками преступной группы оперативники вели в течение полутора лет – следовало выяснить весь масштаб криминальной деятельности сутенеров. Когда картина стала полной, все дельцы были задержаны.

В ходе расследования было установлено, что не позднее декабря 2018 года несколько жителей республики создали на территории Саранска организованную преступную группу «секс направления». Они привлекли к оказанию интимных услуг семь девушек, трое из которых являлись несовершеннолетними.

Согласно заранее распределенным ролям лидеры группы занимались организационными вопросами. Услуги интимного характера путаны оказывали в саунах или на квартирах клиентов. Перед встречей заказчик мог познакомиться с «ассортиментом» - в мессенджерах он получал фотографии девушек и делал свой выбор. На место встречи барышню привозили на автомобиле, водитель которого забирал полученные от заказчика деньги.

Внешний вид девушек тщательно контролировался «мамочкой». Она же занималась подбором персонала через личные контакты, распределяла, кто именно поедет на заказ, устанавливала выходные и рабочие дни.

При поступлении на «работу» молодым особам в качестве аванса выдавались деньги на покупку красивого нижнего белья и вызывающей одежды. Для тех, кто нарушал режим, были предусмотрены штрафные санкции. Так, например, за употребление с клиентом спиртных напитков или поступившие от них жалобы девушки лишались части заработка. Система наказания и сумма штрафа в каждом конкретном случае обсуждались на собраниях, которые проводились в безлюдных местах или на съемных квартирах.

За период расследования уголовного дела следователем СК был проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, назначены психолого-лингвистические экспертизы, криминалистические экспертизы видео и звукозаписей, которые позволили установить все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемых. Материалы уголовного дела составили 29 томов.

По приговору суда все участники преступной группы получили реальные сроки заключения. В зависимости от роли каждого им назначено наказание от 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.