В Мордовии по подозрению в мошенничестве задержали оперативника уголовного розыска

Репортер

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в отношении старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД по РМ возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в ноябре этого года опер за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей пообещал двоим знакомым оказать содействие в решение вопроса о прекращении в отношении них материалов проверки по факту кражи.

Денежные средства старшему оперуполномоченному передавались частями: половина суммы была перечислена на его банковскую карту, а вторая часть вручена лично. При получении денег в размере 100 тысяч рублей полицейский был задержан сотрудниками региональных УФСБ и МВД.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.        

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.  

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