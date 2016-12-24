Герой Великой Отечественной войны Виктор Бобков

В годы Великой Отечественной войны сыны и дочери Мордовии воевали на всех фронтах нашей большой Родины. Один из таких — Виктор Бобков. Он родился в семье рабочего в 1926 году. В первый год Великой Отечественной войны он неоднократно обращался в военкомат с просьбой об отправке на фронт, но получал отказ. 15 июля 1944 года ефрейтор Бобков переправился через реку Неман у деревни Ковши, участвовал в бою за плацдарм. Он получил приказание доставить донесение командиру полка, вплавь под огнём преодолел Неман и всё же доставил донесение в срок. Однако, получил тяжёлое ранение в голову и живот.

Противник своим шквальным огнём в течение двух суток не давал форсировать реку. Товарищ Бобков вплавь под ударами противника форсировал её по добровольному желанию. Он закрепился на западном берегу и прочно удерживал завоёванный участок. Фашистские захватчики не прекращали контратаки, но ефрейтор Бобков прочно удерживал рубеж, расстреливая в упор солдат противника. Когда положение в очередной раз стало критическим молодой боец вновь получил приказ - доставить командиру полка донесение. Он вторично переплыл реку и доставил послание. Даже после этого раненный ефрейтор не оставил поля боя до форсирования реки всем полком. Но уже в госпитале тяжелые раны оборвали юную жизнь. Однако Родина не забыла подвиг Виктора Бобкова. Ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно. В Саранске установлен бюст Героя.