Герой Великой Отечественной войны Иван Бибишев

Иван Бибишев родился в 1921 году в селе Камакужа Инсарского района. Позже работал метеорологм в Магнитогорске. На фронтах Великой Отечественной войны он был с мая 1942 года. Боевое крещение получил в июне этого же года. В ходе боевого вылета группы Ил-2 была рассеяна вражеская мотомехколонна, на поле боя осталось до 20 горящих машин и 5 танков. Позже в результате штурмовки были уничтожены 27 танков и 63 автомашины.

С 28 июля 1942 года Иван Бибишев участвовал в боях на Сталинградском и Донском фронтах в должности заместителя эскадрильи 285-го штурмового авиаполка 228-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии. Участвовал в налёте на аэродром противника Обливская, где уничтожил 4 самолёта. 20 августа за один заход разрушил переправу через реку Дон.

С 10 января 1943 года делал по 3-4 боевых вылета в день, в результате нанес непоправимый урон противнику. 18 января 1943 года при штурмовке аэродрома Гумрак под Сталинградом Ил-2 Ивана Бибишева был подбит и лётчик направил машину в огне на стоянку вражеских самолётов.

Всего им было совершён 141 боевой вылет, из них 40 ночных, уничтожил 20 танков, около 50 автомашин, десятки орудий и несколько самолётов на аэродроме противника.

Ивану Бибишеву было присвоено звание Героя Советского союза посмертно. Его имя носят улица в Инсаре и в Магнитогорске. Увековечен в бронзе — бюст Героя установлен на аллее славы в Инсаре.