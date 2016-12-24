На базе Молодёжного центра Депутату Госдумы Юлия Оглоблина встретилась с региональным штабом «МыВместе»

Перед началом круглого стола Юлия Оглоблина подробнее ознакомилась с Молодёжным центром, пообщалась с его сотрудниками, а также увидела военно-поисковый музей «Двух фронтов». На запланированной встрече присутствовали многие общественные организации, которые тесно взаимодействуют с региональным штабом и общими усилиями оказывают помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции и их семьям.

Представили общественных организаций в деталях рассказали депутату Госдумы о своей работе. Важно сказать, что штаб работает не только на территории Саранска. В 22 районах республики открылись местные отделения.

Обсудили и вопросы, связанные с индивидуальными посылками. Штаб «МыВместе» будет собирать их и отправлять вместе с гуманитарной помощью военнослужащим. Юлия Оглоблина отметила: старт очень хороший.