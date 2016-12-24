На базе Молодёжного центра Депутату Госдумы Юлия Оглоблина встретилась с региональным штабом «МыВместе»

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Перед началом круглого стола Юлия Оглоблина подробнее ознакомилась с Молодёжным центром, пообщалась с его сотрудниками, а также увидела военно-поисковый музей «Двух фронтов». На запланированной встрече присутствовали многие общественные организации, которые тесно взаимодействуют с региональным штабом и общими усилиями оказывают помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции и их семьям.
Представили общественных организаций в деталях рассказали депутату Госдумы о своей работе. Важно сказать, что штаб работает не только на территории Саранска. В 22 районах республики открылись местные отделения.
Обсудили и вопросы, связанные с индивидуальными посылками. Штаб «МыВместе» будет собирать их и отправлять вместе с гуманитарной помощью военнослужащим. Юлия Оглоблина отметила: старт очень хороший.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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