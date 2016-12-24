Общественный транспорт в Рузаевском районе стал социальным

Во всех автобусах и маршрутные такси, курсирующих в городе, и связывающих разные сельские поселения теперь появилась возможность льготного проезда по социальной карте. Об этом местные жители просили давно. Руководство республики и местные власти на просьбы откликнулись.

Ощутимые суммы раньше уходили на оплату проезда даже у льготников Рузаевского района. Сделать общественный транспорт в городе железнодорожников и в ближайших сёлах социальным местные жители просили давно. О проблеме узнал и глава Мордовии Артём Здунов, тогда-то дело и сдвинулось с мёртвой точки. Теперь в «газелях» и автобусах, связывающих микрорайоны Рузаевки, а райцентр с деревнями и сёлами можно воспользоваться социальной картой — транспорт оборудовали специальными валидаторами. Пенсионеров эта новость обрадовала.