В Саранске пройдет первая в стране школа акторов туриндустрии «Мастер-кемп»

Конкурс «Матера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – запускает школу акторов туриндустрии «Мастер-кемп». В разных городах России пройдет серия образовательных программ для представителей отрасли туризма. Направление первой из них – экскурсоводческая деятельность. С 16 по 19 ноября в столице Республики Мордовия соберутся более 30 гидов и экскурсоводов из разных регионов страны, чтобы прокачать свои профессиональные навыки.

Школа акторов туриндустрии «Мастер-кемп» – образовательная площадка проекта «Мастера гостеприимства», которая реализует программы обучения для представителей индустрии гостеприимства. Основная цель запуска школы – формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов туриндустрии.

«Мастера гостеприимства давно вышли за рамки проведения туристического конкурса: за три года проекту удалось создать сообщество единомышленников по всей стране с амбассадорами – Послами гостеприимства в регионах, запустить программу наставничества, рекрутинговую площадку, а также дать возможность всем желающим увидеть индустрию гостеприимства на открытых деловых программах с лидерами отрасли в рамках очных мероприятий в разных городах России. Еще одним нововведением конкурса этого года стал запуск школы акторов туриндустрии, учениками которой могут стать специалисты, заинтересованные в своем профессиональном развитии», – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что каждая из программ пройдет в очном формате, а направления обучения будут определяться в зависимости от запроса турсообщества и сообщества проекта «Мастера гостеприимства»: «Главными задачами школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп» мы определили развитие практических, профессиональных навыков наших участников, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между ними и экспертами школы, а также повышение престижа профессий в индустрии гостеприимства».

Образовательные программы рассчитаны на профессионалов и молодых специалистов индустрии, представляющих самые разные области деятельности: гостиничное дело, ресторанный бизнес, государственное управление в туризме, туроператорскую деятельность и другие. Направлением первой программы школы станет экскурсоводческая деятельность.

«Мастер-кемп: экскурсоводы» пройдет с 16 по 19 ноября в городе Саранске. Участников ждет насыщенная образовательная и досуговая программы: воркшопы, мастер-классы, лекции и нетворкинги, большая практическая часть на тренинге-прогулке по столице Республики Мордовия и не только.

«Разработка и проведение экскурсий – это настоящее искусство. Его можно совершенствовать бесконечно. На мастер-кемпе для экскурсоводов обсудим, как совмещать классический и авторский подходы в создании экскурсий. Эксперты-мастодонты экскурсоведения, победители федеральных конкурсов поделятся актуальным инструментарием, выделят тренды и новинки. Ждем участников со всей России», – отметил куратор «Мастер-кемп: экскурсоводы», победитель конкурса «Мастера гостеприимства», член Межрегионального союза экскурсоводов и гидов, член Уральского союза экскурсоводов и гидов Александр Савичев.

Гиды и экскурсоводы обменяются практиками, инструментарием, лайфхаками с коллегами, выполнят профильные индивидуальные и групповые задания, решат местный кейс по созданию экскурсионного маршрута. Основными темами станут: экскурсионный нетворкинг, авторские экскурсии, инструменты исследования города, экономика впечатлений, личный бренд экскурсовода и его продвижение.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысяч в 2022 году. Главная задача проекта – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi.travel», Брендинговое агентство ENDY, Академия гостеприимства, программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.

Проект реализуется при поддержке Правительства Республики Мордовия, Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Туристско-информационного центра Республики Мордовия и ГАУ РМ «РСТЦ «СТАРТ».