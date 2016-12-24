В Рузаевке и Рузаевском районе продолжают ремонтировать дороги и благоустраивать дворы

Благодаря поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова в Рузаевке в прошлом году были капитально отремонтировано 7 дворовых территорий многоквартирных домов. А за счет дополнительных средств обновили четыре междворовых пространства, которые охватывают 11 домов. На каждом установлены детские и спортивные комплексы. Во дворах заасфальтированы заезды, тротуары, заменены бордюры, увеличено количество парковочных мест. Там, где это было необходимо, заменили уличное освещение.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Рузаевке в нормативное состояние были приведены 17 транспортных артерий города и сел района общей протяженностью 10,5 км. Привели в порядок также и тротуары, установили наружное освещение, нанесли разметку, обустроили пешеходные переходы и укрепили обочины. При этом использовались новые технологии и современные материалы.

В 2022 году в селе Татарская Пишля обновлены 2 км по улице Овражной. В Рузаевке по улице Луначарского укрепили дорожное основание и произвели укладку асфальтобетонного слоя. Также прошел ремонт дороги по улице Маяковского.

По ведомственной целевой программе «Содействие» отремонтирована дорога по улице Солнечная. Полностью восстановлена улица Куйбышева.

За счет средств Дорожного фонда республики отремонтированы дороги по улицам Новая и 60 лет Октября в Палаевке. Также обновлены улица Почтовая в селе Сузгарье, улица Мичурина и улица Петрова в Красном сельце. На территории Центра культуры им. Ухтомского со стороны сквера сделана вместительная парковка. В следующем году будут проводиться запланированные работы по благоустройству этого исторического места. Здесь планируется обустроить места для отдыха и культурных мероприятий.

Всего в 2022 году в Рузаевском районе обновлено 14 дорог общей протяженностью более 13 км.