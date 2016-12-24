Ответственная работа. Во время проведения специальной военной операции на Украине на плечах солдат и офицеров, которые служат в подразделениях противовоздушной обороны лежит огромная ответственность. Они призваны защищать своих товарищей, которые выполняют боевые задачи от ударов с неба. Особенно важно — защитить мирных граждан от жестоких атак украинских националистов. Они бьют ракетами с безпилотников по мирным объектам. Их бессильная злоба приводит к тому, что обстрелов становится всё больше. Но надежный щит — это зенитчики, например, такие как Артём Иванов.

Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции на Украине командует зенитно-ракетным расчетом. С риском для жизни он руководит слаженными действиями своих подчинённых. Не один раз они защищали небо Донбасса. Один бой запомнился больше всего. Батальонно-тактическая группа российских вооружённых сил подверглась атаке украинских националистов. Критически важные объекты они пытались поразить ракетами «Точка У» и безпилотниками «Байрактар». Оперативно оценив ситуация Артём Иванов приступил к отражению воздушного нападения. В результате его расчёт сбил ракету и два «Байрактара». Российские солдаты перешли в контрнаступление и разгромили противника.

Командование высоко оценило смелые и решительные действия старшего лейтенанта Артёма Иванова и военнослужащих вверенного ему подразделения.