В Мордовии двое жителей Ульяновской области попались на распространении наркотиков

В Мордовии полицейские задержали двоих жителей Ульяновской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, некоторое время назад эта наркотическая парочка занялась в интернете торговлей «синтетикой». 31-летний и 38-летний подозреваемые организовали продажу наркотических средств на территории Ульяновской и Пензенской областей, а также в Республике Мордовия.

Дельцы приобрели бесконтактным способом крупную партию мефедрона общей массой около 90 граммов и расфасовали «товар» на мелкие дозы для дальнейшего сбыта.

В начале октября мужчины приехали в Мордовию, и в лесополосе в Лямбирском районе оборудовали 37 тайников-закладок для клиентов. По пути в направлении села Атемар они были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у 31-летнего мужчины оперативники обнаружили еще 42 свертка с мефедроном, которые они также планировали пустить в продажу.

В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.