В Мордовии подведены предварительные итоги Года предпринимательской инициативы

В прошлом году, выступая с ежегодным Посланием к Госсобранию РМ, Глава Мордовии Артём Здунов объявил 2022 год в республике Годом предпринимательской инициативы. Были предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков. Свои усилия в этой работе объединили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, Министерство науки, промышленности и новых технологий РМ и Центр поддержки экспорта.

Проведение конкурса грантов среди социальных и молодых предпринимателей стало одним из важнейших механизмов поддержки предпринимательской инициативы. Защита проектов прошла на площадке креативного пространства Мордовского госуниверситета «Точка кипения». На материальную поддержку претендовали 34 человека, которые успешно прошли обучение в Центре «Мой бизнес». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». По результатам защиты жюри выбрало 17 победителей, которые получат от Минэкономики от 100 до 500 тысяч рублей.

«Сегодня в Мордовии зарегистрированы и успешно работают 20 291 субъект малого и среднего предпринимательства. Свое дело развивают 13 718 самозанятых граждан. Если брать общую численность среднесписочного штата, то она составляет почти 100 тысяч человек», - отметил заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин.

Кредитные каникулы тоже стали хорошей возможностью привести дела в порядок для бизнеса в условиях санкций и после пандемии.

«Эта мера поддержки среди предпринимателей Мордовии стала достаточно популярной. В республике участниками кредитных каникул, что касается федеральных банков, стали порядка 350 предпринимателей. Данная мера поддержки оценивается 3,4 млрд. рублей. Что касается Фонда поддержки предпринимательства, кредитными каникулами в Мордовии воспользовалось 96 предпринимателей на сумму 195 млн. рублей. Фонд поддержки предпринимательства Мордовии стал автором-разработчиком еще одного выгодного для бизнеса механизма поддержки. Предпринимателям предложена специальная программа инвестиционного кредитования. Условия займа под названием «Проектный» достаточно лояльны – всего 3% годовых. Сумма, которую может взять предприниматель составляет от 5 до 30 млн. рублей. Срок до 10 лет. Потенциальным заемщикам достаточно быть юридическим лицом, которое действует более 12 месяцев, гарантировать создание новых рабочих мест и составить налоговые отчисления», — пояснил Александр Анохин.

Подводя предварительные итоги Года предпринимательской инициативы, стоит также отметить, что в Мордовии существует специальный кредитный продукт для вновь созданных компаний. Займ выдается всего под 1% годовых. Начинающим бизнесменам можно взять в кредит на выгодных условиях один миллион рублей на срок до 36 месяцев с отсрочкой платежа на 3 месяца.

Заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства также отметил, что в республике были скорректированы действующие кредитные продукты. Таким образом, максимальная ставка на льготные продукты МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» сегодня равна ключевой ставке Центрального банка России и составляет 7,5 %.

Не остались без внимания и поддержки со стороны региона и аграрии. Специально для сельхозкооперативов был разработан кредитный продукт, который подразумевает под собой 3, 75 % годовых на срок до 36 месяцев. Отсрочка платежа может составить до 6 месяцев.

Кроме того, предпринимателям предлагаются и нефинансовые меры поддержки. В основном это услуги, связанные с продвижением. Обратившемуся предпринимателю помогут создать фирменный стиль, зарегистрируют товарный знак, оформят правильный фотоконтент, расскажут как участвовать в госзакупках, обучат профессии смм-специалиста и многое другое. Услуги предоставляются бесплатно, так как полностью субсидируются за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«На сегодня мы предоставили 890 нефинансовых мер поддержки предпринимателей, к концу года их будет более 1000. Особой популярностью пользуется услуга по выходу бизнеса на маркетплейсы. В этом году 23 такие заявки. Успешным примером подобной работы стала «Теньгушевская семицветка». Продукцию мордовских умельцев теперь можно купить на Wildberries. В этом году мы планируем вывести на маркетплейсы урусовские валенки, а также бондарную продукцию Большеберезниковского района», — пояснил Александр Анохин.

Для того, чтобы предприниматели были достаточно проинформированы о разнообразии мер поддержки, в Мордовии успешно реализован проект «Бизнес десант». Его инициатором выступили Министерство экономики торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес».

Как подчеркнул Александр Анохин, проект оказался востребованным, участниками проводимых в рамках него мероприятий стали 450 предпринимателей. Представители бизнес-сообщества получили ответы на вопросы по мерам поддержки. 200 человек стали обладателями сертификатов на обучение на образовательной платформе «Деловая среда».

Все меры поддержки, которые в этом году предоставлялись бизнесу, удалось собрать в едином каталоге, с которым можно ознакомиться на официальных ресурсах Минэкономики Мордовии, Центра «Мой бизнес» и на ресурсах таких смежных ведомств, как Минпром РМ, Минсельхоз РМ, Минцифры РМ.