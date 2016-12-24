Артисты из Мордовии выступили с концертом перед мобилизованными земляками

Репортер

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в минувшее воскресенье творческие коллективы Мордовии («Девчата», «Росичи», солисты Мордовской государственной филармонии) посетили с патриотическими концертными программами Ульяновскую область. Концерты прошли на двух площадках в местах, где сейчас проходят боевое слаживание мобилизованные из республики бойцы.

Как отмечается в сообщении, культурно-патриотические мероприятия будут проходить каждое воскресенье для поддержания боевого духа мобилизованных военнослужащих.

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