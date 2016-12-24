Ресторанную схему ухода от налогов вскрыли Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ

Для сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России использовалась крупная теневая площадка. Она подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных



Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами проверки, и подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке.



Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно, связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. Расчеты между участниками схемы носили непрозрачный характер, в них были задействованы ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК, добавив, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.



Как работала мошенническая схема: платеж от клиента проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. Схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», – заявили РБК в ФНС.