В Мордовии создаются и развиваются сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Малые формы хозяйствования могут обеспечить не только Мордовию, но и страну в целом экологически чистой продукцией. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. В рамках её исполнения реализован проект «Школа кооперации». Его цель — в создании и развитии в Мордовии сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Одна из организаторов «Школы кооперации» — депутат Госдумы от Мордовии Юлия Оглоблина. По её мнению, организация сельхозкооперативов — это действенная мера не только для развития агропрома, но и для привлечения в эту сферу молодёжи. 45 человек из 14 районов республики и Саранска прошли обучение в этой школе. Им рассказали, как эффективно развивать сельскохозяйственную кооперацию, научили оформлять документы, посвятили в юридические нюансы ведения кооперативной деятельности.

В результате в республике зарегистрировано три новых сельхозкооператива. Их руководители рассказали, как идёт работа на земле. Поделились проблемами, которые им мешают развиваться: это декларирование продукции, её хранение и сбыт, оформление документации и многое другое.

В этой связи Глава Мордовии поручил, чтобы в республике были доступны проекты мини-ферм для выращивания не только крупного рогатого скота, но и, например, коз и овец; техника, которая может обрабатывать небольшие площади; средства малой механизации — всё, что необходимо на начальном этапе развития сельхозкооператива.