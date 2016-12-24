Государственные меры поддержки обуславливают устойчивость экономики Мордовии

Экономика Республики Мордовия демонстрирует устойчивость в условиях санкционной турбулентности, что во многом обусловлено государственными мерами поддержки. Для повышения эффективности работы по расселению из аварийного жилья запускается новая программа, которая ускорит снос или реконструкцию домов, которые получили статус непригодных для проживания за последние пять лет – до 1 января 2022 года.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «Программа позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное жилье. Кроме того, 120 млрд рублей из Фонда национального благосостояния будет выделено и направлено на крупные самоокупаемые проекты – строительство промышленных объектов, дорожной инфраструктуры».

По данным Минэкономики Мордовии, субъекты МСП продолжают пользоваться мерами господдержки. В частности, с начала 2022 года уже к началу сентября кредитными каникулами через региональные отделения банков воспользовались 267 получателей на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Кроме того, как сообщил врио Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, Фонд поддержки предпринимательства республики проводит акцию «Бизнес-десант», работая с субъектами МСП на территории районов по разъяснению действия мер господдержки.

В Мордовии также продолжается мониторинг розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин рассказал о загрузке мощностей республиканских предприятий. Объем продукции произведенной промышленными предприятия региона превысил 120 млрд рублей, реализованной – 115 млрд рублей. По обоим показателям рост составляет около 14-15 %.