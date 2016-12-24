Темпы социальной догазификации в Мордовии находятся на высоком уровне

Догазификация в Мордовии идёт хорошими темпами — так отметил Глава Мордовии Артём Здунов. По поручению Президента России Владимира Путина в стране с прошлого года проходит кампания по бесплатной догазификации. Мордовия здесь – в числе лидеров. Во всероссийском рейтинге республика замыкает топ-10, а ведь ещё в мае регион по этому важному показателю был 17-ым.

Артём Здунов обсудил с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владиславом Портновым исполнение пообъектного плана-графика подключения домовладений региона. Шла речь о ходе заявочной кампании на подключение к газу и строительству внутриплощадочных сетей.

Еще до сентября 2022 года было заключено около 3,5 тысяч договоров на техприсоединение – это 99,8 % от общего количества домовладений, которые должны быть газифицированы до конца года. Участков, где голубое топливо доведено до границ ужей сейчас - свыше двух с половиной тысяч, а в 1622 домах им уже активно пользуются.