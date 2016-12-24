Антикризисные меры поддержки укрепляют аграрный сектор в Мордовии

Новый механизм поддержки — промышленная ипотека, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, скоро заработает в сфере промышленности. В рамках помощи аграриям, в Мордовию направят 128 млн рублей из резервного фонда Российской Федерации. По данным Минэкономики региона, заявок на получение льготных кредитных продуктов стало больше, увеличилась и выдача гарантийных поручительств. В четвёртом квартале 2022 года в отрасли начался отбор участников. Это позволило бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, оптимизировать расходы на приобретение новых помещений.

Не остаётся без поддержки и сельское хозяйство. Общая государственная поддержка аграриев Мордовии, занимающихся производством зерновых, в этом году — 552 млн рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Александра Кечайкина, на конец третьего квартала «уже просубсидированы несколько видов поддержки: возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в сумме 62 млн рублей, на приобретение элитных семян — 22 млн, на уплату по страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства — 150 млн».