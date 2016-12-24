В Саранске работает консультационный центр по социальной газификации

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Мордовии реализуется успешно. Среди поручений, которые необходимо исполнить до 2023 года — бесплатное проведение газа в дома граждан.
Так, в Саранске на базе региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» работает консультационный центр по социальной газификации. Жители республики получают необходимую помощь при подаче заявок, подготовке документов для заключения договора.
Недаром, сейчас наш регион входит в 10 лучших субъектов России по догазификации. Каждый желающий может бесплатно подвести газ до дома, если участок находится в газифицированном населённом пункте. На момент открытия центра в Газпром Газораспределение подали более 3600 заявок, было выполнено 2550 работ.
Оставшиеся заявки будут исполнены до конца текущего года.
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В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
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