В 2022 году в Мордовии в общей сложности обновят 185 участков автодорог

229 — столько километров дорог в этом году претерпели заметные улучшения. Ремонт дорожно-транспортной сети Мордовии выполнен уже на 74 процента и всё еще продолжается.

В этом году жители Мордовии в полной мере ощутили прогресс в сфере дорожного строительства. Вся работа проводится благодаря участию региона в реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», а также госпрограмм «Содействие развитию дорожного хозяйства» и «Комплексное развитие сельских территорий». Ремонт 185-ти участков автодорог, а также строительство новых обеспечил Дорожный фонд республики, в этом году его объём впечатляет — это более девяти миллиардов рублей.

В 2022-ом году в рамках госпрограмм отремонтировано 158 объектов дорожной сети длиной 229 километров. Это 74 процента от запланированного. Завершен первый этап строительства обхода Рузаевки, главная задача - закончить работы по объекту до конца следующего года. В числе готовых дорог Саранска — участки по улицам Солнечная, Юртова, Заводская, Богдана Хмельницкого, Комарова и Мичурина в поселке Николаевка. Кроме того, более десяти километров асфальтового полотна, прилегающего к животноводческим комплексам и фермам, открыты для проезда. Можно с уверенностью сказать — работа проделана колоссальная.

Самый обсуждаемый и масштабный ремонт этого года - реконструкция Ботевградского моста. Телеканал НТМ следил за каждым этапом строительства, начиная с объявления о закрытии дорожного движения 14-ого марта по сегодняшний день. Сделано многое: заменены балки, проведены монолитные работы по верхнему покрытию, поставлены ригели и опоры. До окончания капремонта — всего ничего: установка современного освещения, ограждений, турникетов и дорожных знаков. Процесс идет полным ходом - сейчас рабочие укладывают асфальтобетон. Работы не отстают от графика и завершатся до 20-ого декабря этого года.

В настоящее уже заключаются контракты на работы по объектам региональной сети в 2023 году, есть планы и по ремонту моста в Дубёнском районе. Главная цель нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» - обеспечить доступ к социально-значимым объектам для всех жителей Мордовии.