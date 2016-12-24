На НТВ вышла передача про МГУ им. Н.П. Огарева

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
На федеральном телеканале НТВ в рамках цикла программ «Мои университеты» вышла передача о Мордовском государственном университете им. НП. Огарева
Российский актер Михаил Евланов и школьница из Саранска Вера Храмова познакомились со светотехникой, фотоникой и узнали, что такое национальная мордовская культура. Вера занялась выращиванием огурцов и устроила лазерное шоу прямо в лаборатории оптической спектроскопии. Михаил посоревновался со школьниками Саранска в робототехнике.
А еще ведущие лихо прокатились на карте, примерили на себя модные дизайнерские костюмы и провели настоящий мордовский обряд.
Максимальная концентрация науки, колорита и ламповая атмосфера — в этом выпуске: https://www.ntv.ru/peredacha/Moi_universitety/m90180/o708358/video/
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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