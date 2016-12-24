В Рузаевском районе пьяный пенсионер на внедорожнике «догнал» «Ниву Шевроле»

По информации Госавтоинспекции республики, 10 ноября на территории Мордовии зарегистрировано одно ДТП, в котором травмы получил один автомобилист.



Около шести часов вечера на улице Маяковского в Рузаевке 68-летний мужчина за рулем «Ниссан X-TRAIL», находясь в состоянии алкогольного опьянения (0.685 мг/л), не обеспечил необходимую дистанцию до впереди движущейся автомашины и совершил столкновение с автомобилем «Нива Шевроле».

В результате ДТП водитель «Нивы» был госпитализирован. В отношении пожилого товарища из внедорожника составлены административные материалы за вождение в нетрезвом виде, езду без полиса ОСАГО и без регистрационных документов на транспорт.