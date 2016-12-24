В Мордовии синоптики предупреждают о сильных порывах ветра

Репортер

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,12 ноября 2022 местами по Мордовии ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с.

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