В Мордовии синоптики предупреждают о сильных порывах ветра

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Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,12 ноября 2022 местами по Мордовии ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с.
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Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
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