В Саранске пройдет презентация проектов платформы «Россия — страна возможностей»

17 ноября в 13:00 в зале Дворца культуры и искусств ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева состоится презентация проектов платформы «Россия — страна возможностей» и встреча с представителями платформы. Также участников ждут три образовательных блока от федеральных спикеров: лекции, открытые дискуссии, игра-нетворкинг и мастер-классы по разным направлениям,

Гостями мероприятия станут: Кирилл Антонов – руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей», Руслан Базаров – координатор по работе с участниками проекта «Начни игру» АНО «Россия – страна возможностей», Дарья Политова, менеджер отдела стратегического развития и взаимодействия с партнерами АНО «Россия – страна возможностей», Дмитрий Глушко – ректор МГУ им. Н.П. Огарева.

АНО «Россия — страна возможностей» — открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Общая цель проектов — предоставить равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

АНО «Россия — страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

Участие в проектах поможет найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера по бизнесу или наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.