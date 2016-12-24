В Рузаевке прокладывают новый канализационный коллектор

В Рузаевке продолжаются работы по прокладке нового канализационного коллектора от ул. 2-ая Мельничная до ул. Станционная. На строительство более 2,5 км трассы направлено около 195 млн рублей.

Средства выделены в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», а также в рамках реализации программы социально-экономического развития Мордовии на 2022 - 2026 годы. Распоряжение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В программу социально-экономического развития Мордовии до 2026 года мы добавили ряд мероприятий по модернизации и строительству инженерных сетей. В числе наиболее важных объектов - канализационный коллектор в Рузаевке. Отмечу, что значительная часть коллектора проложена под железнодорожными путями, поэтому крайне важно не допускать прорыва и перебоев в движении на станции», – говорил Глава Мордовии Артём Здунов.

Железнодорожная станция в Рузаевке - важный стратегический объект. Канализационный коллектор проходит под действующими путями для поездов, поэтому изношенные сети представляли серьезную угрозу.

За последнее время ветхая канализационная магистраль неоднократно становилась причиной аварий. Самая крупная и серьезная, произошла весной 2021 года – обрушился коллектор на улице 2-я Мельничная. В результате канализационные стоки попали в реку Инсар.

Водоканал, который находится в частных руках, долго не мог справиться с ситуацией, что создавало угрозу экологической катастрофы. Аварию устранили, но было принято решение сделать проект, который будет дублировать старый коллектор.

К работам по замене коллектора приступили в октябре. На участке уже уложено более 750 метров трубы разного диаметра. Сейчас ведется установка канализационной насосной станции и методом горизонтального бурения прокладывается магистраль под железнодорожными путями. Задействовано 12 единиц техники, три бригады строителей.

Работы планируется завершить до 1 декабря 2022 года.