Многодетная семья из Лямбиря на средства маткапитала погасила ипотечный кредит

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Лямбирском районе с начала года за государственным сертификатом на материнский капитал обратились 798 человек. Всего же за весь период действия программы здесь было вручено 2 588 сертификатов. Большинство семей – это 2 312 человек – направили средства на улучшение жилищных условий, 491 семья оплатила образование детей.

Например, семья Марселя и Камиллы Ишкиняевых после рождения четвертого ребенка смогли расплатиться средствами материнского капитала за четырехкомнатную квартиру в Лямбире, которую приобрели по ипотеке.

Семья планирует в будущем возвести собственный дом, участок под который уже приобрели: «Иногда мечтаем и о своем доме, возле которого разбили бы сад, поставили теплицы. Так уж, видно, устроен человек: все время хочется чего-то большего. Может, какую бы домашнюю живность или птицу завели. Да и для своих любимцев – голубей смогли бы оборудовать сарай. Но это пока в самых смелых мечтах, на отдаленную перспективу».