В Рузаевке криминальный «ботаник» предстанет перед судом за содержание наркопритона

Региональные меры поддержки
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Материалы уголовного дела по 39-летнему жителю Рузаевки, обвиняемого по нескольким наркотическим статьям, уже направлены в суд. По информации МВД по РМ, мужчина обустроил у себя в квартире теплицу для выращивания конопли и вместе с приятелями пользовался плодами запретного «растениеводства».
В сентябре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ во время обследования квартиры 39-летнего жителя Рузаевки изъяли у него высушенную марихуану общим весом 11.8 граммов. Кроме того, на балконе любителя растительной дури оперативники обнаружили горшки с произрастающей коноплей.
Как пояснил мужчина, этой весной он приобрел в интернете семена наркосодержащего растения, высадил в горшки и получил «живой конвейер» по производству дурмана. Часть сырья он высушил и стал хранить в жилище. При этом систематически к нему в гости приходили товарищи на «дымные развлечения».
На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств и организацию наркопритона, а в довесок составили и административный протокол за незаконное культивирование запретных растений. По совокупности «заслуг» суд может отмерить ему весьма приличный срок.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину