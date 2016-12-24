В Рузаевке криминальный «ботаник» предстанет перед судом за содержание наркопритона

Материалы уголовного дела по 39-летнему жителю Рузаевки, обвиняемого по нескольким наркотическим статьям, уже направлены в суд. По информации МВД по РМ, мужчина обустроил у себя в квартире теплицу для выращивания конопли и вместе с приятелями пользовался плодами запретного «растениеводства».

В сентябре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ во время обследования квартиры 39-летнего жителя Рузаевки изъяли у него высушенную марихуану общим весом 11.8 граммов. Кроме того, на балконе любителя растительной дури оперативники обнаружили горшки с произрастающей коноплей.

Как пояснил мужчина, этой весной он приобрел в интернете семена наркосодержащего растения, высадил в горшки и получил «живой конвейер» по производству дурмана. Часть сырья он высушил и стал хранить в жилище. При этом систематически к нему в гости приходили товарищи на «дымные развлечения».

На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств и организацию наркопритона, а в довесок составили и административный протокол за незаконное культивирование запретных растений. По совокупности «заслуг» суд может отмерить ему весьма приличный срок.