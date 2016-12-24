В Мордовии будут судить немолодого душегуба за убийство несговорчивой женщины

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего мужчины в убийстве, совершенном 25 лет назад. Это деятель учинил расправу над женщиной за отказ удовлетворить его сексуальные запросы.

В материалах давнего уголовного дела значится, что в апреле 1997 года в одной из квартир дома по улице Фурманова с множественными телесными повреждениями было обнаружено мертвое тело 48-летней женщины. Несмотря на предпринятые следственными и оперативными подразделениями меры, преступнику удавалось долгое время избегать ответственности.

В этом году в ходе системной работы силовых ведомств по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были получены данные о совершении преступления 51-летним мужчиной. Уроженец Мордовии без определенного места жительства был задержан в квартире бывшей супруги в Ленинском районе Саранска, где проживал в течение последнего времени.

По данным следствия, убийство он совершил из мести за отказ потерпевшей от совершения с ним иных действий сексуального характера. Заодно женщина позволила себе и оскорбительные выпады в его адрес. После расправы тогда еще молодой парень скрылся с места преступления.

Как отмечается, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против личности и половой свободы.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.