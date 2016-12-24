В Мордовии не выявлено нарушений водителями Росгвардии

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11 ноября, в целях реализации задач по обеспечению профилактики дорожно-транспортных происшествий на дорогах, отдел собственной безопасности совместно с сотрудником ВАИ проверил водителей служебных транспортных средств Управления Росгвардии по Республике Мордовия.
Особое внимание офицеры Росгвардии уделили внешнему виду и состоянию водителей, а также световым и звуковым приборам, ремням безопасности, аптечкам и состоянию шин. Кроме того, у них была проверена путевая документация: наличие документов на право управления транспортным средством, страховой полис ОСАГО, свидетельство на право управления автомобилем со специальными сигналами.
По итогам дежурства на контрольном посту военной автомобильной инспекции нарушений не выявлено.
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