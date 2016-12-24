Мобилизованные из Мордовии бойцы благодарят школьников за поддержку

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11 ноября Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров передал главе Ардатовского района Александру Антипову письмо от мобилизованных из Мордовии, которые проходят боевое слаживание в Ульяновской области.
Владимир Сидоров рассказал, что 9 ноября в одном из учебных городков военнослужащие из нашей республики просили его передать письмо ученице 7 класса Ардатовской школы Ксении. Ранее, в рамках всероссийской акции «Добрые письма» школьница написала послание со словами поддержки нашим ребятам. В своем ответе военнослужащие благодарят девочку за искреннее и светлое сообщение.
Александр Антипов обещал лично передать ответ бойцов Ксении.
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