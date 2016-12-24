Мобилизованные из Мордовии бойцы благодарят школьников за поддержку

Репортер

11 ноября Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров передал главе Ардатовского района Александру Антипову письмо от мобилизованных из Мордовии, которые проходят боевое слаживание в Ульяновской области.

Владимир Сидоров рассказал, что 9 ноября в одном из учебных городков военнослужащие из нашей республики просили его передать письмо ученице 7 класса Ардатовской школы Ксении. Ранее, в рамках всероссийской акции «Добрые письма» школьница написала послание со словами поддержки нашим ребятам. В своем ответе военнослужащие благодарят девочку за искреннее и светлое сообщение.

Александр Антипов обещал лично передать ответ бойцов Ксении.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Классная встреча»

Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта

1
Заказать рекламу
1
1
1