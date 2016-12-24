Работникам «Лисмы» выплатили долги по зарплате на 8,5 миллионов рублей после вмешательства прокураты

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Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в обществе с ограниченной ответственностью «Саранский светотехнический завод «Лисма».
Было установлено, что перед 606 работниками организации за сентябрь 2022 года образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 8,6 млн рублей.
В целях восстановления трудовых прав работников прокурор республики внес представление руководителю предприятия, возбудил в отношении него дело об административном правонарушении, а также объявил предостережение.
Благодаря принятому комплексу мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.
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