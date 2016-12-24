В поселке Торбеево мама и отчим систематически наносили побои 12-летней девочке

Как сообщает МВД по РМ, полицейскими в Мордовии приняты меры, направленные на недопущение совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетней.

Сотрудниками полиции в поселке Торбеево собран материал проверки по факту нанесения побоев 12-летней несовершеннолетней.

По словам подростка, ее мама и отчим систематически причиняют ей телесные повреждения. При этом сама девочка хочет проживать со своей бабушкой.

В настоящий момент материал проверки направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.