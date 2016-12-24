В поселке Торбеево мама и отчим систематически наносили побои 12-летней девочке

Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Как сообщает МВД по РМ, полицейскими в Мордовии приняты меры, направленные на недопущение совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетней.
Сотрудниками полиции в поселке Торбеево собран материал проверки по факту нанесения побоев 12-летней несовершеннолетней.
По словам подростка, ее мама и отчим систематически причиняют ей телесные повреждения. При этом сама девочка хочет проживать со своей бабушкой.
В настоящий момент материал проверки направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры