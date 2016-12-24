В Чамзинском районе Мордовии затопление подвала в МКД устранили через 9 лет

Представители президентского движения в Республике Мордовия разрешили очередную проблему в поселке Комсомольский Чамзинского района. После обращения общественников к новому главе муниципалитета, в подвале многоквартирного дома №27 первого микрорайона устранили затопление. До этого момента тухлая вода стояла там на протяжении девяти лет, об этом рассказали собственники МКД.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жильцы злополучного дома и сообщили, что в подвале строения скопилось большое количество канализационной воды с жутким запахом. Коммунальщики были проинформированы о протечке, но почему-то не спешили устранять проблему.

Первый раз канализация забилась еще в 2013 году. Больше всех тогда досталось жителям первого этажа. Из-за отсутствия вентиляционной системы, в комнатах присутствовали неприятные запахи, доносящиеся из подвала. Куда только не звонили и не писали жильцы, но проблема оставалась не решенной. При прежнем руководителе района, по их словам, на жалобы никто не реагировал или занимались формальными отписками.

В Народном фронте напомнили: для того, чтобы определить, по какой причине произошло ЧП и с кого требовать устранения последствий, необходимо в первую очередь вызвать аварийную службу и составить соответствующий акт. Так положено по закону.

На встрече с представителями Народного фронта начальник участка Александр Кочетков рассказал о причинах ЧП: «Канализация была сильно забита. Мы пробили трубы во всех четырех подъездах. Вытащили оттуда салфетки, которыми хозяйки моют посуду – и так происходит уже не первый год, нами всё зафиксировано. Предупреждали жильцов, но безобразие все равно имеет место быть».

В настоящее время протечка полностью устранена. Однако около дома всё еще присутствуют неприятные запахи. Районные специалисты заверили общественников, что несмотря на холодную погоду, подвалы будут время от времени проветриваться.

«Новая администрация района оперативно отреагировала на обращение активистов Народного фронта. Работа канализации восстановлена. Надеемся, что и жители дома обратят внимание на необходимость правильной эксплуатации системы. А коммунальные службы будут проводить профилактические работы и своевременно реагировать на обращения людей», - отметили в Народном фронте.