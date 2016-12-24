В Мордовии все главы районов ведут личные аккаунты в соцсетях

В АНО «Диалог» рассказали, что в России больше 2 тысяч глав городов и муниципальных районов ведут личные страницы в соцсетях. Стоит отметить, что в это число входят только те руководители, которые представлены минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав всех территорий. Для сравнения – в декабре прошлого года личные аккаунты вели всего 14% первых лиц городов и муниципальных районов.

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами, – комментирует заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. – Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время. Во многих регионах аккаунт губернатора – самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети».

«Глава нашей республики Артём Здунов ведет личные аккаунты в отечественных соцсетях, а также свой канал в мессенджере Telegram – рассказывает руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин. – Главы районов и г.о. Саранск последовали его примеру, и на сегодняшний день все имеют личные страницы в соцсетях. Многие уже активно в них работают и отвечают на обращения граждан. Но есть и те, кому нужно налаживать эту работу, учиться вести аккаунты достойные руководителей».

В 40 регионах страны уже прошли закрытые семинары для политиков по ведению и позиционированию личных страниц. Также на закрытой образовательной платформе «Диалога» есть специальный курс, где лекции читают политики, политологи и эксперты «Диалога».

В некоторых субъектах РФ Центры управления регионами регулярно составляют рейтинги мэров по качеству ведения соцсетей. Сегодня в рейтингах учитываются аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.