В селе Ичалки отремонтировали памятник павшим в Великой Отечественной войне

В селе Ичалки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтирован памятник павшим в Великой Отечественной войне. По словам местных жителей, преображение монумента стало одним из главных событий года в сфере благоустройства.

Строители заменили бетонную плитку на гранитную, вымостили брусчаткой тротуары, установили железобетонные лестничные марши, также выполнено озеленение территории памятника. Мемориальный комплекс «собирает» воедино декоративная ограда с изображением пятиконечной звезды и георгиевской ленты.

Частью ремонта стал также перенос газопровода низкого давления, ведущего к огню памяти. До этого он проходил под детской площадкой и использоваться по соображениям безопасности не мог.

Общие расходы на ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне составили почти 2,7 млн рублей. Из них 1,9 млн – субсидии из республиканского и федерального бюджетов, 564 тыс. рублей – вклад поселения, 212 тыс. рублей – вклад организаций, предпринимателей района и жителей села.

«Благодарим всех неравнодушных – тех, кто не остался в стороне и помог в реализации проекта! Вместе мы сделали доброе дело в память о воинах, павших в боях за свободу нашей Родины. Получилось достойно», - отметил глава Ичалковского сельского поселения Александр Плотников.