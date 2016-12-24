В селе Ичалки отремонтировали памятник павшим в Великой Отечественной войне

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В селе Ичалки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтирован памятник павшим в Великой Отечественной войне. По словам местных жителей, преображение монумента стало одним из главных событий года в сфере благоустройства.
Строители заменили бетонную плитку на гранитную, вымостили брусчаткой тротуары, установили железобетонные лестничные марши, также выполнено озеленение территории памятника. Мемориальный комплекс «собирает» воедино декоративная ограда с изображением пятиконечной звезды и георгиевской ленты.
Частью ремонта стал также перенос газопровода низкого давления, ведущего к огню памяти. До этого он проходил под детской площадкой и использоваться по соображениям безопасности не мог.
Общие расходы на ремонт памятника павшим в Великой Отечественной войне составили почти 2,7 млн рублей. Из них 1,9 млн – субсидии из республиканского и федерального бюджетов, 564 тыс. рублей – вклад поселения, 212 тыс. рублей – вклад организаций, предпринимателей района и жителей села.
«Благодарим всех неравнодушных – тех, кто не остался в стороне и помог в реализации проекта! Вместе мы сделали доброе дело в память о воинах, павших в боях за свободу нашей Родины. Получилось достойно», - отметил глава Ичалковского сельского поселения Александр Плотников.
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