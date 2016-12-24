В Мордовии 69-летний пенсионер хотел сжечь тело зарубленного односельчанина

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего пенсионера за убийство односельчанина. Пожилой человек в ссоре зарубил топором 49-летнего мужчину и намеревался скрыть злодеяние.
По данным следствия, 21 августа 2022 года в селе Луньгинский Майдан Ардатовского района фигурант уголовного дела на улице возле своего дома распивал спиртные напитки с 49-летним местным жителем. Какое-то из высказываний по пьяной лавочке привело к ссоре между собутыльниками. Разозленный пенсионер взял находящийся неподалеку топор и нанес им несколько ударов по голове своему «противнику». От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.
После этого пожилой мужчина решил скрыть преступление. Он оттащил тело убитого подальше от дома, закидал соломой и поджег. Но когда огонь разгорелся, к месту тайной «кремации» стали подходить местные жители, которые обратили внимание на выступающее из огня туловище человека и сообщили в правоохранительные органы.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за убийство. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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