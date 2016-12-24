«Нужно вернуть в государственную казну все незаконно выведенные финансы и активы»

10 ноября в Доме Республики прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел.

«Я искренне считаю этот праздник самым народным в России. Низкий поклон доблестным советским милиционерам, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, ветеранам службы. Всем, кто в разное время воевал в горячих точках и кто сейчас защищает целостность и суверенитет страны в ходе специальной военной операции. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью явили пример отваги, мужества и чести. Тех, кто погиб, до конца выполнив долг перед Родиной. Они навсегда с нами в одном строю», - сказал Глава Мордовии, объявив минуту молчания в память о героях.

Артём Здунов подчеркнул, что в МВД Мордовии сформирован профессиональный, сплоченный коллектив. Главная цель сейчас – укрепить уровень доверия людей и совместно решать задачи, поставленные Президентом России. Он заверил, что руководством республики будет оказано необходимое содействие министерству.

Глава региона рассказал, что накануне побывал в местах боевого слаживания мобилизованных жителей региона, поблагодарил всех, кто поддерживает наших бойцов. «Особое внимание сейчас тем ребятам, чьи отцы находятся в зоне СВО, на детей-сирот. Они внимательно смотрят на наше отношение к происходящему, то, что мы делаем, на наше морально-психологическое состояние. Они - наше будущее!» - отметил Артём Здунов.

В регионе в текущем году было проведено свыше 4 тысяч массовых мероприятий. Все они прошли на высоком уровне. Это говорит о хорошей профилактической работе, раннем выявлении девиантного поведения в обществе. За этим результатом стоит высокий профессионализм работников правоохранительного блока. В 2023 году в регионе также пройдет ряд масштабных мероприятий.

Было отмечено, что совместными усилиями важно пресекать попытки возрождения организованной преступности, держать в поле зрения граждан, подверженных криминальному влиянию, ограждать молодежь от пропаганды экстремизма, уголовной псевдоромантики и вовлечения в употребление наркотических средств.

«Появились задачи, которых не было 20 лет назад – это вопросы информационной безопасности. Почти треть от зарегистрированных преступлений – это правонарушения с использованием электронных технологий, они относятся к особо тяжким. Мы привлекли необходимые ресурсы, создали специализированный центр мониторинга. Навести порядок в этой сфере можно только совместными усилиями. Помощниками в этом деле вам должны стать тренеры, преподаватели, завучи по воспитательной работе в школах», - обратился к собравшимся Глава Мордовии.

Многие из поставленных в республике в начале года задач выполнены. Они касаются пополнения государственной казны, возвращения имущества, которое принадлежит народу, но было заложено путем преступных схем. Вместе с тем Артём Здунов обозначил и направления, над которыми еще предстоит усиленно поработать: нужно вернуть в государственную казну все незаконно выведенные финансы и активы, возместить ущерб ответственному бизнесу, несмотря на давление, оказываемое на правоохранительные и судебные органы отдельными структурами и людьми.

«Такая задача поставлена передо мной Президентом Российской Федерации: эти деньги должны служить людям, направляться на развитие инфраструктуры и поддержку семей, бойцов, которые сейчас отстаивают позицию нашей страны», - обозначил Глава региона.

Слова благодарности Артём Здунов высказал назначенному в конце сентября на пост руководителя регионального МВД Юрию Полякову за пристальное внимание к оперативной обстановке, ветеранскому составу, подрастающему поколению и семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Глава республики поблагодарил всех сотрудников внутренних дел за профессиональную службу, пожелал мира и благополучия: «Нет службы достойнее, чем у людей в погонах, которые стоят на страже интересов российского народа. Берегите себя, берегите своих близких, берегите будущее поколение!» - подытожил он.

В ходе торжественной церемонии были вручены высокие награды отличившимся сотрудникам. Несколько полицейских получили сертификаты на улучшение жилищных условий. В их числе семья Терёшкиных – оба супруга служат в подразделениях правоохранительных органов.

Денежными премиями были отмечены несколько следственно-оперативных групп сотрудников МВД. Одна из них раскрыла 85 эпизодов мошеннических действий, совершенных одним лицом, на сумму 5,5 млн рублей. Сотрудники Ардатовского отдела МВД раскрыли преступление, совершенное матерью, которая бросила собственного новорожденного ребенка зимой на улице. Группа Следственного управления МВД по РМ пресекла преступную деятельность лиц, занимавшехся незаконным оформлением в свою собственность недвижимости и земельных участков, легализацией денежных средств. Материальный ущерб от этой деятельности составил более 8 млн рублей. Все средства возвращены.

«Для каждого гражданина человек в форме олицетворяет закон и справедливость. Заслужить доверие мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого человека», - отметил министр внутренних дел по Мордовии Юрий Поляков.

Руководитель ведомства подчеркнул, что принимаемые меры в текущем году позволили сохранить контроль над оперативной ситуацией, а по ряду позиций добиться ее улучшения. Меньше в регионе зарегистрировано краж, грабежей, разбоев. Достигнута 100-процентная раскрываемость преступлений против личности и преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Оперативными подразделениями проделан существенный объем розыскной работы: задержано около 200 подозреваемых и обвиняемых, установлено местонахождение 237 без вести пропавших. В бюджет возвращено более 580 млн рублей по раскрытым уголовным делам.

В завершение Юрий Поляков выразил благодарность руководству региона за поддержку и ответственный подход к решению масштабных государственных задач. Он поздравил коллег, поблагодарив их за стойкость и мужество, а их семьи за поддержку. Министр внутренних дел также вручил полицейским ведомственные награды.