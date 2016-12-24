В Рузаевке продолжается строительство новой детской поликлиники

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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Рузаевке идет строительство новой детской поликлиники. Она будет располагаться на территории Рузаевской центральной районной больницы.
Работы стартовали в мае 2022 года. На сегодняшний день специалисты завершили кирпичную кладку, устанавливают окна, заливают стяжку, на днях приступят к кровельным работам. Параллельно проводят коммуникации - горячую и холодную воду, канализацию, отопление. Ежедневно на объекте трудятся более 60 рабочих.
Строительство планируется завершить в конце 2023 года. Это будет трехэтажное здание на 350 посещений в смену с современной лабораторией, большими залами, благоустроенными кабинетами. Здесь появится диагностическое отделение, инфекционное отделение, дневной стационар и т.д. Как подчеркнул главный врач Рузаевской центральной районной больницы Андрей Кудашкин, благодаря новому учреждению качество оказания медицинской помощи детям будет в разы выше, чем на сегодняшний день.
Строительство детской поликлиники для жителей Рузаевки - вопрос наболевший. В 2020 году Глава Мордовии Артём Здунов посетил здание, где временно располагается одно из подразделений учреждения, и распорядился построить новую поликлинику.
До марта 2019 года детская поликлиника находилась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году оно было признано аварийным, а в начале 2019-го Рузаевским районным судом вынесено решение запретить эксплуатацию детской поликлиники.
Медперсонал пришлось размещать по другим больницам. В результате педиатров и неврологов перевели на улицу Петрова, а детских врачей других специальностей (отоларинголога, хирурга, ортопеда-травматолога, фтизиатра, уролога-андролога) - на ул. Юрасова.
«Специалисты сидят в разных частях города, что очень неудобно. Нас такая ситуация не устраивает. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда свои двери откроет новая детская поликлиника. Она нам очень нужна!», - говорит жительница Рузаевки Марина Козлова.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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